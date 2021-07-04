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США начали проводить вакцинацию животных от COVID-19
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США начали проводить вакцинацию животных от COVID-19
Общество
США начали проводить вакцинацию животных от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Окленд, 4 июля. Сотрудники зоопарка американского Окленда начали вакцинацию животных от коронавируса препаратом компании Zoetis. Об этом пишет Deutsche Welle.

Сейчас препарат используется на тиграх, медведях, пумах и прочих обитателях зоопарка. Далее вакцинировать начнут обезьян, летучих мышей и свиней.

Компания Zoetis собирается выделить 11 тыс. доз вакцины. В планах распределить их по 70 зоопаркам США и другим учреждениям.

Недавно коронавирус был выявлен в США и Испании у диких норок. Кандидат ветеринарных наук Никита Лебедев заявил, что болезнь при распространении в дикой среде может стать природно-очаговой, и тогда победить ее будет крайне сложно.

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