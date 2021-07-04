Американские биологи доказали связь седины со стрессом

Вашингтон, 4 июля. Волосы вследствие стрессовых ситуаций могут покрыться сединой, а после завершения этого периода — снова вернуться к нормальной пигментации. Об этом пишет журнал Naked Science.

Обычно седина приходит с возрастом, хотя есть расхожее мнение, что пигментация также меняется из-за пережитого резкого стресса. Биологи из США привели этому четкие научные доказательства, пишет ИноСМИ в своем переводе статьи научного американского журнала.

Группа исследователей в Колумбийском университете под руководством Мартина Пикара предложила новый метод, помогающий разделить волосы на небольшие участки и шаг за шагом проанализировать их состав. Эта работа надежно показала, что стрессовые ситуации действительно вызывают потерю пигментации и что при возвращении состояния к норме волосы снова могут вернуть цвет.

Международная команда биологов ранее изобрела соединение, способное удлинять период циркадного ритма клетки. Это открытие поможет создать лекарства для терапии синдрома смены часового пояса в будущем.