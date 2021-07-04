Финансист Афанасьева назвала сумму для начальных этапов работы на бирже

Москва, 4 июля. Инвестировать на бирже можно даже с 1000 рублей, однако минимальный размер суммы для открытия счета определяет брокер. Об этом заявила аналитик ФГ «ФИНАМ» Юлия Афанасьева.

Средняя сумма для открытия счета по регионам составляет около 30 тысяч рублей. При увеличении вложений следует помнить, что каждая сумма должна быть взвешена, пишет агентство «Прайм».

Чтобы правильно выбрать сумму для начала инвестиций, стоить проанализировать свои текущие доходы и расходы, постараться их оптимизировать их. Если прикинуть поток будущих поступлений для инвестиций, то это поможет определить допустимый риск, а значит, и выбрать инструменты.

Ранее финансист Юлия Кузнецова оценила выгоды вложений в жилье в России. Специалист уверена, что в ближайшее время произойдет спад цен на аренду жилья.