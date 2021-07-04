Беременная Лиза Арзамасова победила коронавирус

Москва, 4 июля. Знаменитая российская актриса Лиза Арзамасова переболела коронавирусной инфекцией. Информацию подтвердил кинорежиссер Сарик Андреасян.

Звезда «Папиных дочек», скорее всего, уже этим летом родит своему супругу Илье Авербуху первенца. По слухам, пара станет родителями мальчика.

О положении Арзамасовой режиссер узнал от нее лично. Однако не стал отказываться от проектов с ее участием. То же самое произошло и в тот момент, когда актриса рассказала о своем заболевании, передает НТВ.

«Она позвонила, сказала: «Сарик, я беременна». Я сказал: «Ок, мы учтем». Потом она звонит еще раз и говорит: «Сарик, у меня коронавирус». Я сказал: «Это тоже не страшно, мы и это учтем»», — сказал Андреасян.

Ранее Арзамасова раскрыла секрет счастливых отношений с Авербухом. По ее словам, идиллия совпадения двух людей кроется в порывах, совместных интересах в литературе, музыке, живописи.