ГИБДД не располагает данными о штрафах за парковку на местах для спецтехники

Москва, 4 июля. Госавтоинспекция не получала информацию о введении новых штрафов за оставление автомобилей на местах для спецтехники, выделенных во дворах. Об этом сообщили в МВД России.

Ряд СМИ ранее сообщил о скором введении штрафов за парковку во дворе на местах, которые предназначены для спецтехники. В число последней входят кареты скорой помощи, пожарные машины, МЧС и полиция. В настоящее время административных санкций в виде штрафов за подобное нарушение в Кодексе об административных правонарушениях нет.

«Госавтоинспекция России сведениями об указанной <...> инициативе не располагает», — цитирует ТАСС ответ ведомства.

В Петербурге в конце июня стартовала реализация полномочий по администрированию нарушений правил остановки и стоянки транспорта. Предполагаемый размер штрафа составит 3 тысячи рублей.