Находящуюся в коме певицу МакSим финансирует состоятельный поклонник

Москва, 4 июля. Богатый фанат певицы МакSим (Марины Абросимовой) оплачивает лечение артистки и ее содержание в VIP-палате. По слухам, поклонником может быть невролог Рамиль Артюшев.

Звезда уже две недели находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, поражение которых составляет 80%. Врачи до сих пор не могут определить, что стало причиной болезни.

Поклонники не только беспокоятся о здоровье МакSим, но и интересуются, кто оплачивает дорогостоящее лечение. По информации телеканала НТВ, состоятельный поклонник певицы уже потратил на эти цели около миллиона рублей. Несколько лет назад мужчина уже спасал артистку от алкогольной зависимости.

PR-менеджер МакSим Яна Богушевская ранее сообщила, что состояние МакSим по-прежнему остается крайне тяжелым. Тесты на коронавирус показывают отрицательный результат.