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Находящуюся в коме певицу МакSим финансирует состоятельный поклонник
Шоу-бизнес
Находящуюся в коме певицу МакSим финансирует состоятельный поклонник
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 4 июля. Богатый фанат певицы МакSим (Марины Абросимовой) оплачивает лечение артистки и ее содержание в VIP-палате. По слухам, поклонником может быть невролог Рамиль Артюшев.

Звезда уже две недели находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, поражение которых составляет 80%. Врачи до сих пор не могут определить, что стало причиной болезни.

Поклонники не только беспокоятся о здоровье МакSим, но и интересуются, кто оплачивает дорогостоящее лечение. По информации телеканала НТВ, состоятельный поклонник певицы уже потратил на эти цели около миллиона рублей. Несколько лет назад мужчина уже спасал артистку от алкогольной зависимости.

PR-менеджер МакSим Яна Богушевская ранее сообщила, что состояние МакSим по-прежнему остается крайне тяжелым. Тесты на коронавирус показывают отрицательный результат.

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