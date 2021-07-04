Работница больницы заявила о тяжелом состоянии певицы МакSим

Москва, 4 июля. Певицу Марину Абросимову, известную под сценическим псевдонимом МакSим, перевели в премиальное отделение больницы. Однако ее состояние остается тяжелым.

Информацией о лечении артистки поделилась подсобная работница клиники, в которой лежит певица. Запись разговора с ней опубликовали журналисты телеканала НТВ.

«Завезли в премиум отделение. <…> Знаем, что лежит МакSим, привезли в плохом состоянии», — отметила собеседница телеканала.

Работница не смогла назвать точный диагноз певицы. Она затруднилась ответить, диагностировали ли МакSим коронавирусную инфекцию.

«Я говорю: «Корона?» Вроде, да. А может это и не корона. А тогда что?» — сказала она.

Певица МакSим пожаловалась на самочувствие 11 июня. На своей странице в Instagram она опубликовала пост, в котором написала о поднявшейся до 39 градусов температуре тела. Артистка продолжила концертную деятельность, несмотря на ухудшение здоровья. Однако состояние певицы осложнилось, и через несколько дней ее доставили в больницу.

Врачи ввели МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Все тесты на коронавирус, которые делали звезде, показали отрицательный результат. Представительница певицы заявила, что сейчас состояние артистки остается плохим.