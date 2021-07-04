Диетолог Чехонина перечислила правила диетических столов

Москва, 4 июля. Одним из главных принципов диетических столов является сбалансированность питания, которая придает еде фармакологические свойства. Об этом заявила диетолог Юлия Чехонина.

Система разных диет была создана Мануилом Певзнером в Институте питания еще в 1920-х годах прошлого века, однако не утратила актуальности до сих пор. При применении диетотерапии врачи отталкиваются от первопричин заболевания.

Правильно подобранная диета сможет как нормализовать массу тела, так и вылечить человека от острых заболеваний ЖКТ. Например при лечении острого панкреатита нужна диета, содержащая в себе множество белков.

Всего выработано 15 таких диетических столов. Например, столы с третьего по четвертый рекомендуются при заболеваниях кишечника с диареей, либо запором. Есть столы с повышенным содержанием пищевых волокон, обозначаются ПВ. Все диеты относительно разнообразны, однако у них есть одно общее правило – полностью исключить соль, сахар и специи, пишет издание «Аргументы и факты».

Ранее турецкий диетолог Семих Уресин рассказал о пользе клубники для организма. По его словам, клубника содержит много витаминов и минералов. Она способна защитить от диабета.