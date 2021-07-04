Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 03:53
03:41
Общество
Диетолог Чехонина перечислила правила диетических столов
03:40
Общество
Автоэксперт Субботин дал советы по экономии средств на техобслуживании
03:21
Общество
Ил-18 назвали самым надежным самолетом «Аэрофлота»
03:15
Спорт
Удачная презентация позволила Сочи стать местом проведения зимней Олимпиады-2014
03:12
Политика
Стартовали выборы в заксобрание Токио
03:08
Происшествия
Власти Флориды ввели режим ЧС из-за надвигающегося шторма «Эльза»
02:44
Политика
Трамп проводит митинг на фоне трагичного обрушения жилого дома во Флориде
02:43
Политика
Украинское правительство ущемило права еще одного коренного народа
02:40
Общество
Пользователей Android призвали отказаться от непроверенных приложений
02:36
Общество
Финские пивовары сварили хмельной напиток с использованием гусиного помета
Все новости

Автоэксперт Субботин дал советы по экономии средств на техобслуживании
Общество
Автоэксперт Субботин дал советы по экономии средств на техобслуживании
pixabay.com  /  Skica911

Москва, 4 июля. Поддерживать работоспособность двигателя и других деталей нужно с помощью техобслуживания. Можно ли сэкономить на нем, рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Владелец автомобиля, находящегося на гарантии, вынужден обращаться в официальный центр и платить за услуги больше. Но после ее истечения, можно отвезти транспорт в любой другой сервис, передает радио Sputnik.

«Ничего страшного нет в том, чтобы самому обслуживать автомобиль, но это можно делать только после гарантии», добавил Субботин.

Сэкономить можно на работах. Для этого владелец вправе отказаться от дополнительных опций, которые предлагает сервисный центр. Среди них очистка тормозных систем от пыли и грязи, заключил автоэксперт.

Президент России Владимир Путин отменил обязательный техосмотр автомобилей для получения полиса ОСАГО. Отсутствие документа о пройденном ТО ничем не будет грозить водителям при авариях. Соответствующее постановление вступит в силу 22 августа текущего года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Автоэксперт Субботин дал советы по экономии средств на техобслуживании
автомобиль техосмотр экономия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru