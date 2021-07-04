Автоэксперт Субботин дал советы по экономии средств на техобслуживании

Москва, 4 июля. Поддерживать работоспособность двигателя и других деталей нужно с помощью техобслуживания. Можно ли сэкономить на нем, рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Владелец автомобиля, находящегося на гарантии, вынужден обращаться в официальный центр и платить за услуги больше. Но после ее истечения, можно отвезти транспорт в любой другой сервис, передает радио Sputnik.

«Ничего страшного нет в том, чтобы самому обслуживать автомобиль, но это можно делать только после гарантии», — добавил Субботин.

Сэкономить можно на работах. Для этого владелец вправе отказаться от дополнительных опций, которые предлагает сервисный центр. Среди них очистка тормозных систем от пыли и грязи, заключил автоэксперт.

Президент России Владимир Путин отменил обязательный техосмотр автомобилей для получения полиса ОСАГО. Отсутствие документа о пройденном ТО ничем не будет грозить водителям при авариях. Соответствующее постановление вступит в силу 22 августа текущего года.