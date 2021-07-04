Ил-18 назвали самым надежным самолетом «Аэрофлота»

Москва, 4 июля. Пассажирский самолет Ил-18 был «самым надежным» воздушным средством «Аэрофлота». Причиной стали его высокие летно-технические характеристики.

Пассажирский самолет Ил-18 впервые поднялся в воздух 4 июля 1957 года. С тех пор он стал главным массовым и экономичным самолетом авиакомпании. Совершенная для того времени аэродинамическая компоновка судна обеспечила ему высокие летно-технические характеристики, пишет «Парламентская газета».

Обыватели называли его самым надеждым самолетом. Он летал на всех воздушных трассах СССР. Кроме того, его использовали во многих авиакомпаниях других государств.

На Ил-18 установлено 20 мировых рекордов дальности полета и высоты с различной полезной нагрузкой. Лайнер дал старт обширному усовершенствованию международных авиалиний «Аэрофлота» и массовому авиаэкспорту.

Гражданская авиация сейчас продолжает наращивать и увеличивать масштабы перевозок. В частности, группа «Аэрофлот» превысила прошлогодние показатели почти в 13 раз.