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Удачная презентация позволила Сочи стать местом проведения зимней Олимпиады-2014
Спорт
Удачная презентация позволила Сочи стать местом проведения зимней Олимпиады-2014
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Сочи, 4 июля. Сочи победил в голосовании 2007 года на столицу зимней Олимпиады 2014 года. Судьбоносное решение было принято в основном из-за отличной презентации черноморского города.

За звание места проведения зимней Олимпиады боролись семь городов, однако Сочи одержал победу в тяжелом состязании. Будущую столицу Игр представляли многие звезды российского спорта. Кроме того, огромную роль сыграли также слова президента РФ Владимира Путина во время презентации. Лидер гарантировал настоящий снег при проведении Олимпиады в России.

«Сочи — уникальное место, на побережье вы можете наслаждаться прекрасным весенним днем, в тоже время в горах — настоящая зима», — передает «Парламентская газета» слова российского президента.

Летние Олимпийские игры, которые были перенесены в прошлом году, пройдут в японском Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за сложной эпидемиологической ситуации атлеты из части стран пройдут усиленный контроль.

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