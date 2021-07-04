Стартовали выборы в заксобрание Токио

Токио, 4 июля. Выборы в заксобрание Токио начались в 07:00 (01:00 по московскому времени), и продлятся до 20:00 (14:00 по Москве). Сообщается о рекордном количестве кандидатов.

Количество зарегистрировавшихся политиков является рекордным показателем с 1989 года. Большинство баллотируется от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) — 60 человек. Партия «Жители префектуры — превыше всего», обладающая большинством в законодательном собрании, выдвинула 47 кандидатов.

Главная интрига выборов состоит в том, сможет ли правящая партия вернуть себе большинство мандатов в заксобрании токийской префектуры. Эксперты сходятся во мнении, что проходящий избирательный процесс является репетицией парламентских выборов, которые пройдут этой осенью.

Ранее заместитель министра обороны Японии Ясухидэ Накаяма провел параллель между Перл-Харбором и учениями ВМФ РФ. Он считает, что учения Военно-морского флота России в районе Гавайских островов должны вызывать настороженность