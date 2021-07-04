Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 03:52
03:41
Общество
Диетолог Чехонина перечислила правила диетических столов
03:40
Общество
Автоэксперт Субботин дал советы по экономии средств на техобслуживании
03:21
Общество
Ил-18 назвали самым надежным самолетом «Аэрофлота»
03:15
Спорт
Удачная презентация позволила Сочи стать местом проведения зимней Олимпиады-2014
03:12
Политика
Стартовали выборы в заксобрание Токио
03:08
Происшествия
Власти Флориды ввели режим ЧС из-за надвигающегося шторма «Эльза»
02:44
Политика
Трамп проводит митинг на фоне трагичного обрушения жилого дома во Флориде
02:43
Политика
Украинское правительство ущемило права еще одного коренного народа
02:40
Общество
Пользователей Android призвали отказаться от непроверенных приложений
02:36
Общество
Финские пивовары сварили хмельной напиток с использованием гусиного помета
Все новости

Стартовали выборы в заксобрание Токио
Политика
Стартовали выборы в заксобрание Токио
pixabay.com

Токио, 4 июля. Выборы в заксобрание Токио начались в 07:00 (01:00 по московскому времени), и продлятся до 20:00 (14:00 по Москве). Сообщается о рекордном количестве кандидатов.

Количество зарегистрировавшихся политиков является рекордным показателем с 1989 года. Большинство баллотируется от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) — 60 человек. Партия «Жители префектуры — превыше всего», обладающая большинством в законодательном собрании, выдвинула 47 кандидатов.

Главная интрига выборов состоит в том, сможет ли правящая партия вернуть себе большинство мандатов в заксобрании токийской префектуры. Эксперты сходятся во мнении, что проходящий избирательный процесс является репетицией парламентских выборов, которые пройдут этой осенью.

Ранее заместитель министра обороны Японии Ясухидэ Накаяма провел параллель между Перл-Харбором и учениями ВМФ РФ. Он считает, что учения Военно-морского флота России в районе Гавайских островов должны вызывать настороженность

Вернуться назад

Все новости / Политика / Стартовали выборы в заксобрание Токио
выборы япония токио
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru