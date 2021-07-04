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Власти Флориды ввели режим ЧС из-за надвигающегося шторма «Эльза»

  /   Обновлено: 04 июля 2021 03:08
Происшествия
Власти Флориды ввели режим ЧС из-за надвигающегося шторма «Эльза»
pixy.org

Майами, 4 июля. Режим чрезвычайной ситуации введен в 15 округах Флориды из-за тропического шторма «Эльза». Об этом объявил губернатор штата Рон Десантис.

Введенный режим ЧС позволит властям округов получить доступ к дополнительным фондам и привлечь больше ресурсов для ликвидации последствий шторма. Будет возможность задействовать Национальную гвардию США. Тропический шторм «Эльза» может настигнуть берега Флориды в начале следующей недели, передает RT.

Тропический шторм «Эльза» уже нанес ущерб инфраструктуре Барбадоса и другим карибским странам. Он превратился в ураган первой категории, скорость ветров достигала 120 км/ч. На острове произошли обрушения и отключения электричества.

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