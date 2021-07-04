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Украинское правительство ущемило права еще одного коренного народа
Политика
Украинское правительство ущемило права еще одного коренного народа
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Киев, 4 июля. Власти Украины «забыли» про еще один народ, населяющий страну — гагаузов. Об этом заявил глава национальной Ассоциации гагаузских обществ Юрий Димчогло.

Председатель поздравил «крымчаков, крымских татар и караимов» со включением в состав коренного населения Украины. В то же время он выразил соболезнование, что гагаузы, которые живут в стране «уже более двухсот пятидесяти лет», так и не попали в этот список.

Димчогло уверен, что гагаузы должны быть включены в число коренных народов на Украине, так как они «полностью попадают под определение коренного народа Украины». При этом он подчеркнул, что у этой народности нет национального государства в целом.

Ранее на Украине вступили в силу новые правила по укреплению мовы. Об изменениях сообщил Уполномоченный по защите государственного языка страны Тарас Креминь.

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