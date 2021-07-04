Пользователей Android призвали отказаться от непроверенных приложений

Москва, 4 июля. Некоторые пользователи Android ищут бесплатные версии приложений и устанавливают их на гаджеты. Чем это чревато, объяснил директор центра Solar appScreener Даниил Чернов.

Чаще всего бесплатные версии приложений распространяют мошенники. В них они «упаковывают» вредоносные функции, которые могут блокировать данные или само устройство. Взамен мошенники могут требовать выкуп, передает «Российская газета».

«Злоумышленники специально проводят мониторинг популярных поисковых запросов, связанных с пиратскими версиями программ, чтобы интегрировать вредоносный код», — отметил Чернов.

Иногда встречаются приложения, устанавлиющие небезопасное ПО. Пользователям Android советуют изучить магазины с софтом на предмет безопасности. Вирусные программы можно подхватить и на официальных сайтах. Поэтому перед загрузкой нужно убедиться в достоверности портала, предупредил Чернов.

Журналист издания Forbes Зак Доффман призвал пользователей iPhone удалить с гаджетов Google Maps. По его словам, это приложение считывает личные данные и создает общую картину о владельце смартфона.