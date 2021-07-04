Финские пивовары сварили хмельной напиток с использованием гусиного помета

Лахти, 4 июля. Жители финского города Лахти решили оправдать титул Зеленой столицы Европы и сварили экологически чистое пиво на гусином помете.

В процессе варки хмельного напитка финны использовали продукты жизнедеятельности птиц, а также растения с лишайниками. Необходимые ингредиенты они собирали в парках.

Гусиный помет был использован в качестве топлива при копчении солода. Этот компонент придал напитку крепкий вкус. Выпустить в продажу экологическое пиво финны собираются в конце лета. Тогда же появятся напитки со вкусом лишайника.

Врачи ранее призвали отказаться от употребления холодного пива в жару. Этот напиток, по их словам, нарушает распределение жидкости в организме.