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Украинских гастарбайтеров в Европе считают людьми второго сорта
Общество
Украинских гастарбайтеров в Европе считают людьми второго сорта
Федеральное агентство новостей

Киев, 4 июля. Граждан Украины, приехавших на заработки в страны Евросоюза, местные жители считают людьми второго сорта, посылая их на тяжелейшие полевые работы, избивая и угнетая.

Украинский язык для поляков стал показателем неполноценности, происходит все больше случаев, когда жители Польши избивают и неадекватно реагируют на родную речь граждан Украины, пишут «Известия». Подобный случай произошел недавно в Познани, где местного жителя возмутило то, что гости разговаривали на своем языке. Завязался словесный конфликт, который перерос в драку. В итоге один из заробитчан получил серьезные травмы, а обидчик остался безнаказанным.

Распространена также практика игнорирования польской полицией преступлений в отношении украинцев. Известен случай, когда в Кракове охраннику показалось, что гастарбайтер украл товар из магазина, а узнав в нем заробитчанина, работник повалил гостя страны на землю и начал душить. Жителю Украины не пришли на помощь ни полиция, ни скопившиеся вокруг люди.

Недавно, польский общественный деятель Ежи Тыц назвал неправдоподобной версию об избиении украинца из-за языкового вопроса. По его словам, инцидент произошел из-за слов, которые произнес приезжий.

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