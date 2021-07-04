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Трамп проводит митинг на фоне трагичного обрушения жилого дома во Флориде
Политика
Трамп проводит митинг на фоне трагичного обрушения жилого дома во Флориде
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Сарасота, 4 июля. Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа собрались на втором митинге своего кумира, который проходит в Сарасоте во Флориде в рамках предвыборной кампании республиканцев.

Экс-глава государства отказался отменять мероприятие, несмотря на просьбы местных властей. Губернатор штата Рон Десантис рекомендовал Трампу перенести митинг в связи с недавним обрушением жилого дома, в результате которого погибли 24 человека, а 124 числятся пропавшими без вести.

Американцы пришли на митинг с флагами и символикой в поддержку Трампа. Они называют политика настоящим президентом и фотографируются у с его изображением в полный рост. Действующего главу государства Джо Байдена окрестили «кукольным».

Ранее стало известно, что Трамп приедет во Флориду, несмотря на ссору с губернатором штата Десантисом. Бывший президент заявил, что глава региона «продался» после встречи с Байденом.

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