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Аксенов: Лукашенко в Крыму будет чувствовать себя как дома
Политика
Аксенов: Лукашенко в Крыму будет чувствовать себя как дома
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Симферополь, 4 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов высказался о возможном визите белорусского президента Александра Лукашенко на полуостров.

Белоруссия, по словам Аксенова, является самой близкой для России страной. В Крыму будут рады принять Лукашенко, когда его визит будет согласован на высшем уровне.

«Уверен, в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать», подчеркнул глава полуострова в социальной сети «ВКонтакте».

О визите Лукашенко в Крым ранее высказался глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. Белорусского президента, по его словам, ждут на полуострове.

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