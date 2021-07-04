Аксенов: Лукашенко в Крыму будет чувствовать себя как дома

Симферополь, 4 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов высказался о возможном визите белорусского президента Александра Лукашенко на полуостров.

Белоруссия, по словам Аксенова, является самой близкой для России страной. В Крыму будут рады принять Лукашенко, когда его визит будет согласован на высшем уровне.

«Уверен, в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать», — подчеркнул глава полуострова в социальной сети «ВКонтакте».

О визите Лукашенко в Крым ранее высказался глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. Белорусского президента, по его словам, ждут на полуострове.