Сильные ливни могут привести к подъему уровня рек в Крыму

Симферополь, 4 июля. Крымчан предупредили о возможном подъеме уровня рек и сходе селевых потоков в результате сильных дождей. Соответствующее объявление сделали в региональном управлении МЧС.

Под угрозой находятся западные, южные, восточные и центральные районы Крыма. Там 4 и 5 июля прогнозируются сильные ливни, в ходе которых может выпасть 30-50 миллиметров осадков.

Уровень воды в реках может подняться на 0,5-1,5 метра, уточнили в ведомстве. На территории республики возможен сход селевых потоков. В связи с этим в регионе могут возникнуть чрезвычайные ситуации, передает RT.

В Амурской области стабилизировалась ситуация с паводками, вода начала уходить из жилых домов и приусадебных территорий. Спасатели МЧС освободили от стихии 185 жилых домов, 439 приусадебных участков и два участка автомобильных дорог.