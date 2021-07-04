Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 02:23
02:12
Политика
Трамп проводит митинг на фоне трагичного обрушения жилого дома во Флориде
02:09
Политика
Аксенов: Лукашенко в Крыму будет чувствовать себя как дома
02:09
Происшествия
Сильные ливни могут привести к подъему уровня рек в Крыму
02:05
Происшествия
Двух девочек нашли мертвыми в раскаленной от жары машине под Ростовом
02:03
Общество
Минобороны России доставило 23 российских ребенка из Сирии в Подмосковье
02:01
Общество
Диарею назвали частым симптомом проявления штамма коронавируса «Дельта»
02:00
Общество
Сексолог Миллер рассказала, чем может быть опасен альфонс
01:58
Общество
Жители России могут получать пенсию в 55 и 60 лет
01:56
Общество
Турецкий диетолог объяснил пользу клубники для здоровья
01:56
Общество
Жара до 34 градусов вернется в Москву на следующей неделе
Все новости

Двух девочек нашли мертвыми в раскаленной от жары машине под Ростовом
Происшествия
Двух девочек нашли мертвыми в раскаленной от жары машине под Ростовом
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Глубокий, 4 июля. Две маленькие девочки погибли в автомобиле, который стоял во дворе доме поселка Глубокий Ростовской области. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Девочки 2017 и 2019 годов рождения играли во дворе дома в Каменском районе, а затем залезли в припаркованный автомобиль. Мать детей не смогла их найти и обратилась в полицию. Позже их обнаружили мертвыми в машине, пишет RT.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ», отметили в следственном комитете.

Предварительной причиной смерти называют воздействие высокой температуры. Будут проводиться судебно-медицинские экспертизы. Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту произошедшего.

Дети могут погибнуть и на водоемах. Так 13-летний житель Ростовской области пошел на рыбалку, но домой не вернулся. Правоохранители обнаружили труп юного удильщика в 50 метрах от места ловли.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Двух девочек нашли мертвыми в раскаленной от жары машине под Ростовом
дети следственный комитет смерть
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru