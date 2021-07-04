Двух девочек нашли мертвыми в раскаленной от жары машине под Ростовом

Глубокий, 4 июля. Две маленькие девочки погибли в автомобиле, который стоял во дворе доме поселка Глубокий Ростовской области. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Девочки 2017 и 2019 годов рождения играли во дворе дома в Каменском районе, а затем залезли в припаркованный автомобиль. Мать детей не смогла их найти и обратилась в полицию. Позже их обнаружили мертвыми в машине, пишет RT.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ», — отметили в следственном комитете.

Предварительной причиной смерти называют воздействие высокой температуры. Будут проводиться судебно-медицинские экспертизы. Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту произошедшего.

Дети могут погибнуть и на водоемах. Так 13-летний житель Ростовской области пошел на рыбалку, но домой не вернулся. Правоохранители обнаружили труп юного удильщика в 50 метрах от места ловли.