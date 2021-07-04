Диарею назвали частым симптомом проявления штамма коронавируса «Дельта»

Москва, 4 июля. Люди, заражающиеся индийским штаммом коронавируса «Дельта», переживают те же симптомы, что и при уханьском варианте, но к ним добавляются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Пациенты с положительным тестом на COVID-19 стали все чаще жаловаться на диарею и боли в животе, отметил пульмонолог Алексей Никишенков. Специалисты не могут точно сказать, для какого штамма характерна эта клиническая картина, передает ТАСС.

«Но могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм «Дельта», коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия», — отметил врач.

Эту же тенденцию подметил иммунолог Владимир Болибок. Он рассказал, что к известным симптомам COVID-19 при заражении штаммом «Дельта» добавляются боли в животе, рвота и понос.

Вирусолог Сергей Нетесов ранее назвал эффективные способы для защиты от индийского штамма коронавируса. Он порекомендовал строго соблюдать масочный режим, чаще мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами.