Турецкий диетолог объяснил пользу клубники для здоровья

Москва, 4 июля. Клубника содержит много витаминов и минералов. Она способна защитить от диабета, заявил турецкий диетолог Семих Уресин.

Имея полифенолы в своем составе, клубника может оберегать организм человека от многих инфекционных заболеваний. На фоне борьбы с COVID-19 это актуально.

Ягода замедляет усвоение глюкозы после еды, в которой содержатся углеводы. Она также снижает выбросы сахара и инсулина. Это помогает, по словам диетолога, предотвратить сахарный диабет второго типа.

В Роспотребнадзоре недавно рассказали, как выбирать клубнику. На зрелость ягоды, по данным RT, указывают мясистый кончик и семена, находящиеся в углублении, а не на поверхности. В местах несанкционированной торговли ее лучше не покупать, чтобы избежать отравлений.