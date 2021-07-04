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Турецкий диетолог объяснил пользу клубники для здоровья
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Турецкий диетолог объяснил пользу клубники для здоровья
pixabay.com

Москва, 4 июля. Клубника содержит много витаминов и минералов. Она способна защитить от диабета, заявил турецкий диетолог Семих Уресин.

Имея полифенолы в своем составе, клубника может оберегать организм человека от многих инфекционных заболеваний. На фоне борьбы с COVID-19 это актуально.

Ягода замедляет усвоение глюкозы после еды, в которой содержатся углеводы. Она также снижает выбросы сахара и инсулина. Это помогает, по словам диетолога, предотвратить сахарный диабет второго типа.

В Роспотребнадзоре недавно рассказали, как выбирать клубнику. На зрелость ягоды, по данным RT, указывают мясистый кончик и семена, находящиеся в углублении, а не на поверхности. В местах несанкционированной торговли ее лучше не покупать, чтобы избежать отравлений.

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