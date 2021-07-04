Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 02:23
02:12
Политика
Трамп проводит митинг на фоне трагичного обрушения жилого дома во Флориде
02:09
Политика
Аксенов: Лукашенко в Крыму будет чувствовать себя как дома
02:09
Происшествия
Сильные ливни могут привести к подъему уровня рек в Крыму
02:05
Происшествия
Двух девочек нашли мертвыми в раскаленной от жары машине под Ростовом
02:03
Общество
Минобороны России доставило 23 российских ребенка из Сирии в Подмосковье
02:01
Общество
Диарею назвали частым симптомом проявления штамма коронавируса «Дельта»
02:00
Общество
Сексолог Миллер рассказала, чем может быть опасен альфонс
01:58
Общество
Жители России могут получать пенсию в 55 и 60 лет
01:56
Общество
Турецкий диетолог объяснил пользу клубники для здоровья
01:56
Общество
Жара до 34 градусов вернется в Москву на следующей неделе
Все новости

Многие автомобили могут попасть под налог на роскошь из-за роста цен в России

  /   Обновлено: 04 июля 2021 01:47
Общество
Многие автомобили могут попасть под налог на роскошь из-за роста цен в России
pixabay.com

Москва, 4 июля. Стремительный рост цен на автомобильном рынке перенесет некоторые модели для массового покупателя в «роскошный» сегмент.

В эту категорию уже вошли популярные Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Toyota Fortuner и Volkswagen Tiguan, пишет autonews.ru. Кроме этого, в группе риска оказались Hyundai Tucson, Geely Tugella Flagship, GAC GS8 GT и Jeep Compass.

Ранее экономист Мария Конягина заявила, что цены на бензин в России снижаться не будут. Причиной этому является активный аграрный, а также туристический период.


Вернуться назад

Все новости / Общество / Многие автомобили могут попасть под налог на роскошь из-за роста цен в России
автомобиль рынок рост цен
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru