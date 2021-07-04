Многие автомобили могут попасть под налог на роскошь из-за роста цен в России

Москва, 4 июля. Стремительный рост цен на автомобильном рынке перенесет некоторые модели для массового покупателя в «роскошный» сегмент.

В эту категорию уже вошли популярные Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Toyota Fortuner и Volkswagen Tiguan, пишет autonews.ru. Кроме этого, в группе риска оказались Hyundai Tucson, Geely Tugella Flagship, GAC GS8 GT и Jeep Compass.

Ранее экономист Мария Конягина заявила, что цены на бензин в России снижаться не будут. Причиной этому является активный аграрный, а также туристический период.





