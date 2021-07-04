Жители России могут получать пенсию в 55 и 60 лет

Москва, 4 июля. Россияне могут начать получать накопительную часть пенсии в негосударственных пенсионных фондах. Об этом рассказала кандидат юридических наук Оксана Филачева.

Выяснить в каком НПФ находится выплата можно обратившись в ближайшее отделение пенсионного фонда или в МФЦ. Проверить полученные данные можно в личном кабинете на сайте «Госуслуги», сообщила Филачева.

Пенсия формируется у работающих россиян 1967 года рождения и моложе из-за того, что работодатели платят страховку на финансирование пенсии. Такая возможность также есть у мужчин, родившихся в 1953-1966 и женщин 1957-1966 года рождения, за которых до 2004 года наниматели платили отчисления в ПФР. Об этом Центробанк пояснил «Российской газете».

Недавно Минтруд перечислил регионы, жители которых получают самые маленькие пенсии по старости. Федеральными субъектами с самыми низкими выплатами при этом стали Дагестан, Кабардино-Балкария и Калмыкия.