Киев, 4 июля. Нынешний президент Украины является двойником Владимира Зеленского, так как настоящий глава государства до выборов говорил о братстве украинского и российского народов.

Соответствующий пост в своем Telegram-канале разместил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. По его словам, настоящего Зеленского давным-давно украли и подменили.

К своему посту парламентарий разместил видеоролик с выступлением украинского лидера, где он утверждает о единстве российского и украинского народов. Однако нынешняя политика Зеленского кардинально изменилась после ряда неоднозначных решений, провоцирующих межнациональную рознь.

С такой речью будущий украинский президент выступил в 2014 году. Тогда он заявил, что Украина не может быть против России, так как обе страны представляет один народ.