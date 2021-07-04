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Кива: Зеленского украли и подменили на двойника
Политика
Кива: Зеленского украли и подменили на двойника
facebook.com  /  Илья Кива

Киев, 4 июля. Нынешний президент Украины является двойником Владимира Зеленского, так как настоящий глава государства до выборов говорил о братстве украинского и российского народов.

Соответствующий пост в своем Telegram-канале разместил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. По его словам, настоящего Зеленского давным-давно украли и подменили.

К своему посту парламентарий разместил видеоролик с выступлением украинского лидера, где он утверждает о единстве российского и украинского народов. Однако нынешняя политика Зеленского кардинально изменилась после ряда неоднозначных решений, провоцирующих межнациональную рознь.

С такой речью будущий украинский президент выступил в 2014 году. Тогда он заявил, что Украина не может быть против России, так как обе страны представляет один народ.

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