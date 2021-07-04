Парламент ЯНАО вручил награды рыбакам Приуралья

Чапаевск, 4 июля. Профессиональные рыбаки Приуральского района поймали около 400 тонн улова. Поздравить их приехал спикер окружного парламента ЯНАО Сергей Ямкин.

Больше половины улова, 250 тонн, добыли рыбаки Аксарковского рыбопромыслового предприятия. Годовой план выполнен почти на четверть, поэтому у удильщиков будет возможность наловить больше рыбы, передает «Север-пресс».

Для многих жителей рыбацких поселков Приуралья рыбалка является семейным промыслом. И на лов отправляются не только мужчины, но и их жены с сыновьями. Лидерами в парной ловле уже несколько лет являются отец и сын Валитовы, которые за сутки способны добыть до тонны «хвостов».

Сергей Ямкин вручил младшему Валитову награду от регионального Заксобрания, а старшему — благодарность от администрации Приуральского района. После чествования отличившихся, жители рассказали о маленьких квотах и низкой стоимости приема черной рыбы.

Власти Ямала пригласили путешественников отдохнуть летом в северном регионе. Туристы смогут посетить Нефритовую долину, сплавиться по рекам на байдарках и заняться йогой в горах Полярного Урала.