Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 02:22
02:12
Политика
Трамп проводит митинг на фоне трагичного обрушения жилого дома во Флориде
02:09
Политика
Аксенов: Лукашенко в Крыму будет чувствовать себя как дома
02:09
Происшествия
Сильные ливни могут привести к подъему уровня рек в Крыму
02:05
Происшествия
Двух девочек нашли мертвыми в раскаленной от жары машине под Ростовом
02:03
Общество
Минобороны России доставило 23 российских ребенка из Сирии в Подмосковье
02:01
Общество
Диарею назвали частым симптомом проявления штамма коронавируса «Дельта»
02:00
Общество
Сексолог Миллер рассказала, чем может быть опасен альфонс
01:58
Общество
Жители России могут получать пенсию в 55 и 60 лет
01:56
Общество
Турецкий диетолог объяснил пользу клубники для здоровья
01:56
Общество
Жара до 34 градусов вернется в Москву на следующей неделе
Все новости

Парламент ЯНАО вручил награды рыбакам Приуралья

  /   Обновлено: 04 июля 2021 01:21
Общество
Парламент ЯНАО вручил награды рыбакам Приуралья
pixabay.com

Чапаевск, 4 июля. Профессиональные рыбаки Приуральского района поймали около 400 тонн улова. Поздравить их приехал спикер окружного парламента ЯНАО Сергей Ямкин.

Больше половины улова, 250 тонн, добыли рыбаки Аксарковского рыбопромыслового предприятия. Годовой план выполнен почти на четверть, поэтому у удильщиков будет возможность наловить больше рыбы, передает «Север-пресс».

Для многих жителей рыбацких поселков Приуралья рыбалка является семейным промыслом. И на лов отправляются не только мужчины, но и их жены с сыновьями. Лидерами в парной ловле уже несколько лет являются отец и сын Валитовы, которые за сутки способны добыть до тонны «хвостов».

Сергей Ямкин вручил младшему Валитову награду от регионального Заксобрания, а старшему благодарность от администрации Приуральского района. После чествования отличившихся, жители рассказали о маленьких квотах и низкой стоимости приема черной рыбы.

Власти Ямала пригласили путешественников отдохнуть летом в северном регионе. Туристы смогут посетить Нефритовую долину, сплавиться по рекам на байдарках и заняться йогой в горах Полярного Урала.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Парламент ЯНАО вручил награды рыбакам Приуралья
рыбалка рыба награды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru