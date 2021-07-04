Минобороны России доставило 23 российских ребенка из Сирии в Подмосковье

Москва, 4 июля. Самолет Министерства обороны Российской Федерации 3 июля доставил в подмосковный аэропорт Чкаловский еще 23 российских ребенка.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила эту информацию. Операция выполнена в соответствии с комплексом системных мероприятий по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних российских детей из Ирака и Сирии.

Недавно в Иркутске правоохранительные органы возбудили два уголовных дела. Они связаны с растлением малолетних в одном из детских домов города.