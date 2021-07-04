Рост цен на АвтоВАЗ может вытеснить компанию с российского рынка

Москва, 4 июля. Переход модельного ряда АвтоВАЗ в премиум-сегмент может привести к потере лидирующих позиций производителя на авторынке Российской Федерации.

Главными соперниками отечественного концерна являются бюджетные представители из Франции, Германии и Кореи. Также конкурентами для АвтоВАЗ считаются китайские модели, которые наполняют российский авторынок. Об этом в своем материале сообщает RT.

Производитель рискует потерять лидирующую позицию на рынке, если повысит цены на автомобили и при этом не предоставит покупателям новых опций или инноваций. Об этом заявил директор по продажам «Авилон Volkswagen» Максим Васильев.

Ранее АвтоВАЗ сообщил, что продажи автомобилей на российском рынке выросли на 51%. Показатели этого первого полугодия оказались на 14,9% выше результатов аналогичного периода 2019 года.