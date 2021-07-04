Английские футболисты установили уникальный рекорд Евро в матче с Украиной

Лондон, 4 июля. Сборная Англии стала первой в истории чемпионатов Европы командой, футболисты которой трижды отличились ударами головой в одном матче.

Англичане встречались с украинской командой в четвертьфинале Евро-2020. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу представителей Туманного Альбиона. Из четырех мячей три англичане забили головой, что стало уникальным достижением турнира, пишет RT.

Сборная Англии на этом турнире имеет один из лучших показателей результативности и разницы забитых и пропущенных мячей. За весь розыгрыш Евро-2020 подопечные Гарета Саутгейта не пропустили ни одного гола и забили восемь.

Последние четвертьфинальные матчи турнира прошли 3 июля. В следующем раунде чемпионата Европы Испания сыграет с Италией, а англичане поборются с датчанами за выход в финал турнира.