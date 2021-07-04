Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 02:22
02:12
Политика
Трамп проводит митинг на фоне трагичного обрушения жилого дома во Флориде
02:09
Политика
Аксенов: Лукашенко в Крыму будет чувствовать себя как дома
02:09
Происшествия
Сильные ливни могут привести к подъему уровня рек в Крыму
02:05
Происшествия
Двух девочек нашли мертвыми в раскаленной от жары машине под Ростовом
02:03
Общество
Минобороны России доставило 23 российских ребенка из Сирии в Подмосковье
02:01
Общество
Диарею назвали частым симптомом проявления штамма коронавируса «Дельта»
02:00
Общество
Сексолог Миллер рассказала, чем может быть опасен альфонс
01:58
Общество
Жители России могут получать пенсию в 55 и 60 лет
01:56
Общество
Турецкий диетолог объяснил пользу клубники для здоровья
01:56
Общество
Жара до 34 градусов вернется в Москву на следующей неделе
Все новости

Английские футболисты установили уникальный рекорд Евро в матче с Украиной

  /   Обновлено: 04 июля 2021 01:05
Евро 2020
Английские футболисты установили уникальный рекорд Евро в матче с Украиной
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Лондон, 4 июля. Сборная Англии стала первой в истории чемпионатов Европы командой, футболисты которой трижды отличились ударами головой в одном матче.

Англичане встречались с украинской командой в четвертьфинале Евро-2020. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу представителей Туманного Альбиона. Из четырех мячей три англичане забили головой, что стало уникальным достижением турнира, пишет RT.

Сборная Англии на этом турнире имеет один из лучших показателей результативности и разницы забитых и пропущенных мячей. За весь розыгрыш Евро-2020 подопечные Гарета Саутгейта не пропустили ни одного гола и забили восемь.

Последние четвертьфинальные матчи турнира прошли 3 июля. В следующем раунде чемпионата Европы Испания сыграет с Италией, а англичане поборются с датчанами за выход в финал турнира.

Вернуться назад

Все новости / Евро 2020 / Английские футболисты установили уникальный рекорд Евро в матче с Украиной
футбол рекорд сборная англии евро 2020
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru