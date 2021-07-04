Соловьев поделился мыслями о поражении Украины в матче Евро-2020

Москва, 4 июля. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал вылет сборной Украины с чемпионата Европы по футболу.

Подопечные Андрея Шевченко проиграли англичанам со счетом 0:4. Однако, несмотря на это, сборная показала лучший результат на Евро в истории Украины.

Соловьев оперативно отреагировал на поражение украинской команды в матче четвертьфинала. Он иронично назвал причины провала, которые вскоре могут озвучить украинские власти.

«Жду завтра следующие сентенции от Ницой с сотоварищами : «Очевидно, что сборная Украины проиграла из-за несоблюдения игроками строго запрета на использование русского языка». Ну и «40 млн украинцев» Зеленского не помогли», — написал Соловьев в своем Тelegram-канале.

Ранее стали известны полуфинальные пары Евро-2020. Матчи пройдут 6 и 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало в 22:00 по московскому времени.