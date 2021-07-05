Осужденный за изнасилование врача экс-министр здравоохранения Пензы отпущен по УДО

Пенза, 5 июля. Бывший руководитель Министерства здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, изнасиловавший сотрудницу медучреждения, вышел на свободу. Суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Напомним, что экс-министр был задержан 23 мая 2019 года. Установлено, что 30 апреля того же года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом заманил 27-летнюю сотрудницу одной из больниц региона на дачу, где применил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера.

«Стрючков В. В. отбыл установленную законом часть срока наказания, на момент рассмотрения ходатайства трудоустроен, мероприятия воспитательного характера, а также занятия по социально правовым вопросам посещает регулярно, делает для себя правильные выводы, к мерам воспитательного воздействия восприимчив, относится положительно, программу психокоррекции личности выполняет, стремится к ресоциализации», — характеризуют осужденного в суде.

На основании отсутствия взысканий со стороны администрации колонии, хорошего поведения, а также выплаты заключенным полумиллионной компенсации морального вреда потерпевшей, служители Фемиды приняли решение освободить преступника на полтора года раньше установленного срока.

«Вышеуказанные обстоятельства в совокупности объективно свидетельствовали о том, что Стрючков В. В. своим поведением доказал свое исправление, в связи с чем, суд ходатайство удовлетворил, освободив условно-досрочно на один год шесть месяцев 23 дня», — уточнили в пресс-службе суда.

pnzreg.ru / Официальный портал Правительства Пензенской области

Напомним, что экс-министр был задержан 23 мая 2019 года. Установлено, что 30 апреля того же года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом заманил 27-летнюю сотрудницу одной из больниц региона на дачу, где применил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера. Владимиру Стрючкову было назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев колонии общего режима.

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