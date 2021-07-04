Банный комплекс полыхает в центре Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 4 июля. Расположенный на берегу Волги оздоровительный банный комплекс «Усадьба банная» загорелся вечером в воскресенье. На месте пожара работают сотрудники МЧС.

Кадры с горящими сооружениями комплекса в соцсетях опубликовали очевидцы, пересекающие реку на канатной дороге. На них видно, что пламя объяло огромную площадь. Открытое горение до сих пор не ликвидировано.

В пресс-службе регионального МЧС корреспонденту ФАН сообщили, что погибших и пострадавших при пожаре нет. Эвакуировано 50 человек.

«Происходит горение на площади 250 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Для ликвидации последствий пожара привлечены силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 72 человека и 12 единиц техники», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ФАН сообщал, что масштабный пожар охватил частный сектор центральной части Сахалина. Инцидент произошел в селе Воскресеновка.