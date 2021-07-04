Мэрию и торговые центры Казани эвакуировали после сообщения о минировании

Казань, 4 июля. Массовая эвакуация посетителей крупнейших ТЦ проводится в Казани после сообщений о минировании. Поиски взрывного устройства также ведутся и в здании городской мэрии.

Как стало известно ФАН, горожан экстренно выводят из торговых центров KazanMall, «Азино», «Тандем», «Франт» и «Сити центр». Анонимные письма о минировании поступили на электронную почту ТЦ в воскресенье утром. В настоящее время к зданиям стягиваются сотрудники экстренных служб.

Как сообщили агентству в пресс-службе мэрии Казани, сооружение администрации города уже проверено саперами на наличие опасных предметов. Установлено, что сообщение о минировании являлось ложным.

Ранее ФАН сообщал, что в Татарстане правоохранители накрыли наркоферму, на которой находился целый арсенал огнестрельного оружия. Пятеро преступников задержаны. По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела.