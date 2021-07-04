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Мэрию и торговые центры Казани эвакуировали после сообщения о минировании
Происшествия
Мэрию и торговые центры Казани эвакуировали после сообщения о минировании
78.rosguard.gov.ru  /  пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Казань, 4 июля. Массовая эвакуация посетителей крупнейших ТЦ проводится в Казани после сообщений о минировании. Поиски взрывного устройства также ведутся и в здании городской мэрии.

Как стало известно ФАН, горожан экстренно выводят из торговых центров KazanMall, «Азино», «Тандем», «Франт» и «Сити центр». Анонимные письма о минировании поступили на электронную почту ТЦ в воскресенье утром. В настоящее время к зданиям стягиваются сотрудники экстренных служб.

Как сообщили агентству в пресс-службе мэрии Казани, сооружение администрации города уже проверено саперами на наличие опасных предметов. Установлено, что сообщение о минировании являлось ложным. 

Ранее ФАН сообщал, что в Татарстане правоохранители накрыли наркоферму, на которой находился целый арсенал огнестрельного оружия. Пятеро преступников задержаны. По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела.

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россия казань минирование эвакуация республика татарстан
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