Губерниев отреагировал на разгром Украины в матче с Англией на Евро-2020

Москва, 4 июля. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему поражения Украины с разгромным счетом в матче против Англии на Евро-2020.

Губерниев признался, что теперь понимает клубы, предлагавшие создать Суперлигу. Подобное, по его словам, можно было бы сделать и на уровне национальных команд.

«Понимаю тех, кто предлагал создать Суперлигу. Там, конечно, клубы, но таких матчей на стадии четвертьфиналов не должно быть нигде!» — подчеркнул комментатор в соцсети.

Матч между Украиной и Англией, по данным RT, прошел в Риме. Подопечные Андрея Шевченко пропустили четыре безответных мяча. Забитыми голами отличились Гарри Кейн, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.