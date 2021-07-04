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Губерниев отреагировал на разгром Украины в матче с Англией на Евро-2020

  /   Обновлено: 04 июля 2021 00:40
Евро 2020
Губерниев отреагировал на разгром Украины в матче с Англией на Евро-2020
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 4 июля. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему поражения Украины с разгромным счетом в матче против Англии на Евро-2020.

Губерниев признался, что теперь понимает клубы, предлагавшие создать Суперлигу. Подобное, по его словам, можно было бы сделать и на уровне национальных команд.

«Понимаю тех, кто предлагал создать Суперлигу. Там, конечно, клубы, но таких матчей на стадии четвертьфиналов не должно быть нигде!» подчеркнул комментатор в соцсети.

Матч между Украиной и Англией, по данным RT, прошел в Риме. Подопечные Андрея Шевченко пропустили четыре безответных мяча. Забитыми голами отличились Гарри Кейн, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

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Все новости / Евро 2020 / Губерниев отреагировал на разгром Украины в матче с Англией на Евро-2020
украина англия губерниев евро-2020
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