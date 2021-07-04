Мастера и общины КМНС на Ямале получат гранты на сохранение традиций

Салехард, 4 июля. Конкурс за губернаторский грант на сохранение исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов проходит на Ямале. Победителя выберут в августе.

Информацию об этом сообщили в департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Победителя выберут из 17 участников, всего на конкурс поступила 21 заявка из нескольких районов округа.

Принять участие в мероприятии смогут не все, поскольку часть кандидатов была отстранена из-за налоговых проблем. По итогам конкурса индивидуальные мастера получат по 200 тысяч рублей. Всего на лучшие проекты общин и индивидуальных предпринимателей планируется выделить 700 тысяч рублей, передает «Север-пресс».

Госдума ранее приняла закон о бесплатном наделении землей жителей Ямала. Раздача земельных наделов в арктических территориях может стартовать уже в августе текущего года.