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Мастера и общины КМНС на Ямале получат гранты на сохранение традиций

  /   Обновлено: 04 июля 2021 00:33
Общество
Мастера и общины КМНС на Ямале получат гранты на сохранение традиций
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Салехард, 4 июля. Конкурс за губернаторский грант на сохранение исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов проходит на Ямале. Победителя выберут в августе.

Информацию об этом сообщили в департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Победителя выберут из 17 участников, всего на конкурс поступила 21 заявка из нескольких районов округа.

Принять участие в мероприятии смогут не все, поскольку часть кандидатов была отстранена из-за налоговых проблем. По итогам конкурса индивидуальные мастера получат по 200 тысяч рублей. Всего на лучшие проекты общин и индивидуальных предпринимателей планируется выделить 700 тысяч рублей, передает «Север-пресс».

Госдума ранее приняла закон о бесплатном наделении землей жителей Ямала. Раздача земельных наделов в арктических территориях может стартовать уже в августе текущего года.

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янао грант коренные народы
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