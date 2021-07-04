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Автоэксперты перечислили раздражающие водителей опции машины

  /   Обновлено: 04 июля 2021 00:32
Общество
Автоэксперты перечислили раздражающие водителей опции машины
unsplash.com  /  Julia Tsukurova

Москва, 4 июля. Далеко не все опции автомобиля, призванные помогать в дороге, радуют водителей. Некоторые из них они бы с удовольствием отключили.

Первое место в списке таких опций, по словам автоэкспертов, занимает штатная навигационная система. Часто она выдает далеко не самый оптимальный вариант маршрута. Водителям в связи с этим проще ориентироваться по картам в мобильном телефоне.

На второй строчке находится система голосового управления. Она не всегда адекватно реагирует на запросы водителя.

Мешает автомобилистам, по данным «АиФ», и опция «старт-стоп», созданная для уменьшения экологической нагрузки на атмосферу. При резкой смене дорожной ситуации водителю с ее «помощью» не всегда удается быстро перестроиться.

Автоэксперт Алексей Ревин ранее указал на главные ошибки водителей при использовании АКПП. Речь идет, по его словам, о «лихачестве» с резкими ускорениями.

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