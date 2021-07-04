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Пушков: контур Крыма не помог Украине в матче с Англией
Спорт
Пушков: контур Крыма не помог Украине в матче с Англией
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 июля. Сенатор Совфеда России Алексей Пушков прокомментировал провальное выступление сборной Украины в матче четвертьфинала Евро-2020 против Англии.

Англия сыграла блестяще и продемонстрировала великолепный футбол, написал Пушков. Украине, в свою очередь, не помог в четвертьфинале даже «контур Крыма на форме игроков».

Сборная Англии, разгромив подопечных Андрея Шевченко в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу, сыграет в полуфинале с Данией. Украина же завершила выступление на Евро-2020, передает RT.

Ранее стали известны полуфинальные пары чемпионата Европы. Все матчи пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 6 и 7 июля. Начало в 22:00 по московскому времени.

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Алексей Пушков сборная украины евро-2020 сборная англии сенатор совфеда рф
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