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Стали известны полуфинальные пары Евро-2020
Евро 2020
Стали известны полуфинальные пары Евро-2020
Global Look Press  /  Will Palmer

Лондон, 4 июля. Стали известны все участники полуфиналов чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Лондоне 6 и 7 июля.

Сборная Италии в первом слоте сыграет против команды Испании. «Ла Фурия Роха» в четвертьфинале оказалась сильнее Швейцарии по итогам серии послематчевых пенальти, а команда Роберто Манчини разобралась с Бельгией. Англичане, в свою очередь, разгромили Украину в 1/4 финала, а Дания оказалась сильнее Чехии. Все оставшиеся встречи на чемпионате Европы по футболу пройдут на стадионе «Уэмбли».

Ранее фанаты сборной Дании спели песню про Артема Дзюбу. Композиция прозвучала перед началом матча 1/4 финала Евро-2020 между датчанами и чехами. Россия встречалась с Данией во время третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Российская команда проиграла оппоненту со счетом 1:4. Автором единственного мяча стал Дзюба.

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