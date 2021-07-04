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Власти Губкинского построят детские площадки по индивидуальным дизайн-проектам

  /   Обновлено: 04 июля 2021 00:20
Общество
Власти Губкинского построят детские площадки по индивидуальным дизайн-проектам
Пресс-служба Калининского района

Губкинск, 4 июля. Большой объем работ по благоустройству Губкинского ожидается этим летом. С таким заявлением выступил глава населенного пункта Андрей Гаранин.

Прежде всего, власти планируют построить семь детских площадок, две большие спортивные площадки, а также обустроить семь общественных территорий. Кроме этого, дизайн территории для детей будет разработан по индивидуальным проектам, передает «Север-пресс».

Гаранин отметил, что на 16 объектах будут работать около 110 человек. Кроме этого, он высказал уверенность в завершении работ к положенному сроку.

Ранее стало известно, что на благоустройство пляжа на Русском острове выделят 102 млн рублей. Подрядчика пока ищут, но предполагается, что к работам он приступит уже этим летом.

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