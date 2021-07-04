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Байден усомнился в причастности Москвы к недавней кибератаке в США
Политика
Байден усомнился в причастности Москвы к недавней кибератаке в США
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Вашингтон, 4 июля. Россия не имеет отношения к кибератаке с использованием вируса-вымогателя, произошедшей в США. Об этом свидетельствуют первоначальные данные, заявил президент США Джо Байден.

Байден уточнил, что это не окончательные выводы. Однако сейчас у американской стороны нет уверенности в причастности Москвы к недавней кибератаке.

«Мы не уверены, что это русские... Первоначально предполагалось, что это не российское правительство, но мы пока не уверены», отметил глава Белого дома.

Американские СМИ ранее сообщили, что несколько сотен компаний США стали жертвами вируса-вымогателя. В кибератаке подозревается хакерская группировка REvil.

Украинский правоохранители ранее разоблачили хакеров, которые совершали атаки на сайты компаний и университетов, включая Стэнфорд и Мэриленд. Расследование проводилось совместно с США и Южной Кореей.

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сша байден кибератака
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