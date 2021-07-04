Байден усомнился в причастности Москвы к недавней кибератаке в США

Вашингтон, 4 июля. Россия не имеет отношения к кибератаке с использованием вируса-вымогателя, произошедшей в США. Об этом свидетельствуют первоначальные данные, заявил президент США Джо Байден.

Байден уточнил, что это не окончательные выводы. Однако сейчас у американской стороны нет уверенности в причастности Москвы к недавней кибератаке.

«Мы не уверены, что это русские... Первоначально предполагалось, что это не российское правительство, но мы пока не уверены», — отметил глава Белого дома.

Американские СМИ ранее сообщили, что несколько сотен компаний США стали жертвами вируса-вымогателя. В кибератаке подозревается хакерская группировка REvil.

Украинский правоохранители ранее разоблачили хакеров, которые совершали атаки на сайты компаний и университетов, включая Стэнфорд и Мэриленд. Расследование проводилось совместно с США и Южной Кореей.