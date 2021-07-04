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Антонов оценил консульскую работу США с России

  /   Обновлено: 04 июля 2021 00:13
Политика
Антонов оценил консульскую работу США с России
Global Look Press  /  Russian Embassy in the USA

Вашингтон, 4 июля. Посол России в США Анатолий Антонов назвал чепухой слова американской стороны о попытках Москвы помешать работе консульских учреждений.

Дипломат заявил, что у него нет ни одного запроса от американской стороны по выдаче визы сотруднику консульского учреждения США в России. Он также отметил, что все три российских дипломатических консульства на территории Соединенных Штатов полностью готовы к выполнению своих обязанностей.

Очевидных прорывов во взаимодействии дипведомств обеих стран пока не наблюдается. Россия делает все возможное для налаживания работы, заявил Антонов.

Посол прокомментировал обсуждение актуальных вопросов с американскими коллегами по итогам саммита в Женеве. Он отметил, что не все поданные запросы о встречах были удовлетворены Вашингтоном.

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Анатолий Антонов сша консульство
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