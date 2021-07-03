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Сборная Украины пропустила четыре безответных мяча от Англии и вылетела с Евро-2020

  /   Обновлено: 03 июля 2021 23:50
Евро 2020
Сборная Украины пропустила четыре безответных мяча от Англии и вылетела с Евро-2020
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Рим, 3 июля. Матч сборных Украины и Англии на чемпионате Европы по футболу закончился победой команды Гарета Саутгейта со счетом 4:0.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. За англичан забитыми мячами отметились Гарри Кейн (дубль), Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон. Подопечные Андрея Шевченко потерпели самое крупное поражение на Евро-2020 и покидают турнир. Сборная Англии в 1/2 финала встретится с Данией.

Датчане в четвертьфинале обыграли команду Чехии со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Томас Дилейни и Каспер Дольберг.

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футбол украина англия евро-2020
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