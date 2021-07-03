Пользователи мессенджера WhatsApp получат новую функцию

Москва, 3 июля. Мессенджер WhatsApp позволит владельцам аккаунтов выбирать качество видеороликов перед отправкой.

Новой функцией смогут воспользоваться владельцы смартфонов на базе Android. При отправке видеофайлов им предложат выбрать три варианта качества: «Авто», «Лучшее качество» и «Экономия данных». Когда новая возможность станет доступна всем пользователям, пока не известно.

Владельцы Android-устройствах ранее получили доступ к другой полезной функции. Входить в аккаунт WhatsApp с другого гаджета им теперь стало проще. Для этого сейчас достаточно звонка, отвечать на который не придется.