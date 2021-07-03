Компания Tata Motors выпустила сверхкомпактный бронемобиль MBPV

Нью-Дели, 3 июля. Индийская компания Tata Motors показала серийную версию миниатюрного бронированного автомобиля Micro Bullet-Proof Vehicle (MBPV). Он разрабатывался для элитных силовых структур.

Машина получила пуленепробиваемые стекла, бронированные пластины и единственную фару. Для комфортной стрельбы авто оснащено специальными бойницами. Небольшие габариты позволяют бронемобилю участвовать в спецоперациях на территории торговых центров, аэропортов и вокзалов.

Конструкция подвески позволяет машине двигаться даже по лестницам. Компания утверждает, что MBPV обладает высокой маневренностью и надежностью. За производительность автомобиля отвечает электродвигатель, который работает практически бесшумно.

Немецкая компания Volkswagen ранее представила спортивную версию хетчбэка Polo GTI. Автомобиль получил дизайн в стиле семейства Golf восьмого поколения и будет доступен для европейского рынка.