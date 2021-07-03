Укрепление отношений между Россией и США может оставить ЕС в дураках

Вашингтон, 3 июля. Постоянный контакт между американскими и российскими властями может оставить Евросоюз на международной обочине. Об этом сообщил политолог Салман Рафи Шейх.

Журналист написал развернутую статью в своей колонке на портале New Eastern Outlook. Власти Германии и Франции на саммите в июне устроили голосование на тему того, нужно ли продолжать вести антироссийскую политику. В частности, встал вопрос о целесообразности продления санкций против Москвы. Все государства высказались «за».

Евросоюзу было бы неплохо пересмотреть свое отношение к России, считает Рафи Шейх. Однако ЕС принял решение, которое может оставить его на «обочине международной кампании», пишет «ПолитРоссия».

Германия и Франция очень ждали личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, чтобы понять потенциал дальнейшего развития отношений между двумя сверхдержавами. Немцы считали, что Евросоюз имеет полное право вести самостоятельные переговоры с Россией, если это будет дозволено американцам.

«Однако прогрессивное и рациональное предложение не было принято. Это наглядно показывает, что многие европейские государства продолжают придерживаться ограниченной и недальновидной политики конфронтации с Россией, то есть политики, которую активно поощряют Соединенные Штаты», — заключил журналист.

Ранее Евросоюз похвалил США за мораторий на смертную казнь. Он был объявлен в стране на федеральном уровне, но пока является временным. Брюссель поприветствовал это решение и выразил надежду, что смертные приговоры будут отменены во всех странах.