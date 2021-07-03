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Англичане удвоили преимущество в матче против украинской сборной
Евро 2020
Англичане удвоили преимущество в матче против украинской сборной
Global Look Press  /  Frank Hoermann / SVEN SIMON

Рим, 3 июля. Второй гол в ворота сборной Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу забил английский защитник Харри Магуайр.

Результативную передачу ему отдал Люк Шоу. Гол англичане забили в самом начале второго тайма. Уже спустя четыре минуты подопечные Гарета Саутгейта довели счет до крупного. С навеса все того же Люка Шоу точный удар головой нанес Харри Кейн, оформив дубль.

Счет в матче был открыт на четвертой минуте. Голом отметился нападающий лондонского «Тоттенхэма» с передачи Рахима Стерлинга.

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