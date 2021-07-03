Фанаты сборной Дании спели песню про Артема Дзюбу

Москва, 3 июля. Футбольные фанаты сборной Дании спели песню, которая посвящена российскому форварду Артему Дзюбе. Композиция прозвучала перед началом матча 1/4 Евро-2020 между датчанами и чехами.

Россия встречалась с Данией во время третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Российская команда проиграла оппоненту со счетом 1:4. Автором единственного мяча стал нападающий Артем Дзюба.

«Мы любим Дзюбу и Россию», — спели два фаната из Дании.

Болельщики из Дании спели песню в честь Дзюбы ????



В ней мало слов, но отлично понятен посыл: они любят Артема и Россию ???????? pic.twitter.com/CyqVFb6oLH — Матч ТВ (@MatchTV) July 3, 2021

Ранее сборная Дании победила Чехию в матче Евро-2020 и вышла в 1/2 финала чемпионата. Встреча завершилась на стадионе «Олимпийский» в столице Азербайджана Баку.