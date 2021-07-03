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Фанаты сборной Дании спели песню про Артема Дзюбу
Общество
Фанаты сборной Дании спели песню про Артема Дзюбу
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 3 июля. Футбольные фанаты сборной Дании спели песню, которая посвящена российскому форварду Артему Дзюбе. Композиция прозвучала перед началом матча 1/4 Евро-2020 между датчанами и чехами.

Россия встречалась с Данией во время третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Российская команда проиграла оппоненту со счетом 1:4. Автором единственного мяча стал нападающий Артем Дзюба.

«Мы любим Дзюбу и Россию», спели два фаната из Дании.

Ранее сборная Дании победила Чехию в матче Евро-2020 и вышла в 1/2 финала чемпионата. Встреча завершилась на стадионе «Олимпийский» в столице Азербайджана Баку.

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Артем Дзюба песня дания
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