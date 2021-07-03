Кефир и ряженка могут облегчить состояние организма в жаркую погоду

Москва, 3 июля. Употребление кисломолочных продуктов в жаркую погоду может положительно повлиять на состояние организма. Особый эффект оказывают кефир и ряженка.

Прежде всего такие напитки способны восстановить водный баланс. Кроме этого, они насыщают организм солями и микроэлементами, передает vologda.mk.ru.

Также российские врачи рекомендуют не забывать про употребление необходимой нормы воды в день. При этом вместе с ней дополнительно советуют пить кисломолочные напитки. Это поможет восстановить утраченные соли вследствие усиленного потоотделения.

Ранее эксперты ВОЗ назвали наиболее вредные напитки в жаркую погоду. По их рекомендациям, следует отказаться от алкоголя и жидкостей с высоким содержанием сахара.