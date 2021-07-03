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Бледность кожи может указывать на низкое содержание гемоглобина в крови

  /   Обновлено: 03 июля 2021 22:40
Общество
Бледность кожи может указывать на низкое содержание гемоглобина в крови
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

Москва, 3 июля. Гемоглобин является важным веществом в организме человека. Он обеспечивает газообмен в крови и способствует поддержанию стабильного обмена веществ.

Низкий показатель такого вещества может влиять на самочувствие и здоровье человека. Прежде всего, на наличие такого недуга указывает бледность кожи, передает pravda.ru.

Кроме этого, при низком гемоглобине начинают появляться трещинки на уголках губ, а язык приобретает ярко-красный цвет. Также человека могут беспокоить частые судороги в ногах и обмороки. Вместе с этим нарушается гормональный баланс и появляется одышка.

Ранее фитотерапевт Сергей Турищев предупредил о смертельной опасности морковного сока. По его словам, неумеренное употребление такого напитка может вызвать развитие доброкачественной желтухи.

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